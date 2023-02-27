المغرب يشارك في مناورات عسكرية دولية بالإمارات

2023-02-27 / 18:07
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هبة بريس _ الرباط

تشارك القوات الجوية الملكية المغربية في مناورات “علم الصحراء” العسكرية التي تنظمها الإمارات، من يوم الإثنين 27 فبراير، حتى يوم الجمعة 17 مارس.

وستشهد المناورات مشاركة القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية والبحرين والكويت، بالإضافة إلى الدولة المضيفة، وفق ما أعلنت صفحة القوات المسلحة الملكية على “الفيسبوك”.

وتهدف هذه المناورات متعدد الأطراف إلى تحسين القدرات العملياتية وقابلية التشغيل البيني لمختلف القوات الجوية المشاركة. وهكذا، تواصل القوات المسلحة الملكية المغربية تحسين قدراتها في الميدان من خلال التدريبات المشتركة مع الدول الشريكة .

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تعليق واحد

  1. شكرا على تحسن وتحسين الأوضاع العسكريه الميدانيه لأجل الإستقرار الدرهم الداحله هن نساء دوله

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