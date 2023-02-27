بسبب سعد لمجرد.. فنانة شابة تحظر راوية من حسابها ب”انستغرام”

2023-02-27 / 17:57
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نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة براوية عن تعرضها لتصرف غريب “على حد تعبيرها” من طرف فنانة شابة.

و قالت الفنانة المغربية أنه تم حظر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، من طرف فنانة أخرى و ذلك بسبب تضامنها مع النجم المغربي سعد لمجرد.

و كتبت راوية عبر ذات المنصة، تدوينة جاءت كالتالي:”أنا مفهمتش هاد الحقد و السم كامل لي ولا في بنادم، لدرجة أنه بسبب تضامني مع سعد المجرد في قضيته لي ولات قضية رأي عام ناضت وحد الممثلة مغربية ولي غادي يكون الأغلبية فيكم كايعرفها ناضت بلوكاتني”.

و أضافت قائلة:”وهاد شي كامل للأنه تضامنت مع ولد بلادي، أنا شخصيا صدماتني بهاد التصرف لأنها خلات ولد بلدها، ولي في بلاصت باش تدافع عليه هي خترت أنها دافع على الفتاة الفرنسية لي لعبت دور المظلومة والله حشومة وعيب لاحول ولاقوة الا بالله”.

هذا وقضت محكمة باريس، مؤخرا بالسجن 6 سنوات نافذة في حق سعد لمجرد بتهمة الإعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول.

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