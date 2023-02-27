بركان .. حجز وإتلاف 303 كلغ من المواد الإستهلاكية الفاسدة خلال شهر فبراير

هبة بريس : وجدة

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 1444، عقد اجتماع تنسيقي بمقر عمالة إقليم بركان برئاسة عامل إقليم بركان محمد علي حبوها، وبحضور جميع المتدخلين المعنيين بمراقبة الأثمان والجودة وتتبع تموين الأسواق بالمواد الغذائية (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ONSSA، مصلحة التجارة والصناعة، المنسق الإقليمي لمكاتب حفظ الصحة الجماعية و رجال السلطة الباشوات ورؤساء الدوائر، والسلطات الأمنية).

فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتوقع حالة التموين والأسعار خلال شهر رمضان المبارك 1444 (2023) فقد تم إجراء بحث من طرف المصالح المختصة على مستوى المنتجين والموزعين بالجملة والتقسيط جهويا ووطنيا، وتبين أن حالة التموين عادية وجميع المواد الغذائية الأساسية متوفرة لا على المستوى الإقليمي أو الجهوي وحتى الوطني، وأن المخزون من هذه المواد الغذائية متوفر ويغطي جميع الحاجيات خلال شهر رمضان المبارك.

كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار بعض المواد والمنتوجات التي يتم استهلاكها بشكل كبير خلال شهر رمضان قد ارتفعت أثمانها من 5٪ إلى أكثر من 40٪ مقارنة مع تلك المسجلة العام الماضي.

وكالعادة يعرف شهر رمضان زيادة في الطلب على بعض المنتوجات والمواد الغذائية، وهو ما يتيح الفرصة لبعض البائعين من الزيادة غير المشروعة في ثمن بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، إضافة إلى القيام ببعض الأعمال والمبادلات التجارية التي يعاقب عليها القانون مستغلين الوضعية التي تعرفها الأسواق خاصة التخزين السري، بيع منتوجات منتهية الصلاحية ولا تتوفر فيها الجودة وغير قابلة للاستهلاك.

خلال هذا الاجتماع كذلك، تم اعتماد عدد من التوصيات وبرمجة مجموعة من التدابير التي من شأنها حماية المستهلك وضمان تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية، ومن بين هذه الإجراءات :

– تعزيز عمليات المراقبة على مستوى جميع نقاط البيع المختلفة؛

– تتبع ومراقبة عمليات تموين الأسواق المحلية؛

– تعزيز عمل لجان المراقبة المحلية وكدا اللجنة الإقليمية المشتركة؛

– تشكيل اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار ومحاربة الاحتكار؛

– المواكبة الرقمية لعمليات المراقبة؛

– إنشاء تطبيق تتبع الأسعار على مستوى جميع الوحدات الإدارية التابعة للإقليم.

وقد باشرت اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار ومحاربة الاحتكار عملها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وأسفرت عمليات المراقبة إلى غاية 23 فبراير الجاري على :

– عدد عمليات المراقبة: 14؛

– عدد نقط البيع التي تمت مراقبتها: 218؛

-عدد المحاضر التي تم إحالتها على النيابة العامة: 16؛

-كمية المحجوزات التي تم إتلافها: 303 كلغ.

بالموازاة مع ذلك جاءت حصيلة عمل اللجان المحلية للمراقبة التي يترأسها رجال السلطة كما يلي:

-عدد عمليات المراقبة من 09 فبراير إلى غاية 22 فبراير الجاري: 125؛

– عدد المخالفات التي تم تسجيلها: 52 مخالفة.

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