طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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نشرة إنذارية: تساقطات مطرية ثلجية ورياح قوية يومي الإثنين والثلاثاء

2023-02-27 / 14:41
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 25 إلى 40 ملم)، ستهم أقاليم إفران، ومولاي يعقوب، وصفرو، وفاس، والحاجب، ومكناس، وسيدي سليمان، والخميسات، وخنيفرة يوم غد الثلاثاء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة الثامنة مساء.

ومن المرتقب أن تشمل الظاهرة الجوية نفسها (من 20 إلى 35 ملم) كلا من الرباط، وسلا، وتمارة-الصخيرات، والمحمدية، والنواصر، وسطات، ومديونة، والدار البيضاء، وبرشيد، وبن سليمان يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وأضافت المديرية، أن تساقطات ثلجية (من 20 إلى 40 سم) ستهم أقاليم إفران، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، وميدلت يوم غد الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأشارت المديرية من جهة أخرى، إلى أن هبات رياح قوية (90 – 75 كلم في الساعة) ستهم كلا من كرسيف، وتاوريرت، وجرادة، وفكيك، ودريوش، والناظور، وبولمان، وتازة، وتنغير، وورزازات، وميدلت، وتزنيت، وطاطا، وتارودانت اليوم الإثنين من الساعة الثانية عشرة زولا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.

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تعليق واحد

  1. سبحان الله مدينتي الجميلة سيدي قاسم غير معنية بتاتا بهذه النشرة الانذارية رغم ان حدودها الجغرافية هي سيدي سليمان الخميسات مكناس… أو ربما هذه المدينة ليست من وطننا العزيز

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