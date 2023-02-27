دفاع سعد لمجرد:” الحكم صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي”

2023-02-27 / 14:07
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نجلاء مزيان - هبة بريس

استغرب دفاع النجم المغربي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، قرار محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية التي قضت بسجنه ست سنوات.

و قال محامي النجم المغربي، جان مارك فيديدا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، مشيرا أن الحكم صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي.

واضاف :” إن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية لمجرد، فلم يكن هناك ثالث معهما في الفندق، مشيرا أن أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين”.

و واصل قائلا: “الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

وتابع قائلا: “أمامنا عشرة لتحليل قرار المحكمة”. لافتا إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016 حيث زعمت امرأة فرنسية أن لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، اغتصبها في فندق فخم في الشانزليزيه بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

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‫2 تعليقات

  1. نتمنى ذلك على أن يلتزم بالاخلاق و الاحترام في معاملة المرأة خصوصا المرأة المغربية التي تلزم الصمت و الألم عوض متابعة المتحرشين خصوصا من ذوي النفود خوفا من الفضيحة او ارتداد الدعاوي .

  2. تلك هي فرنسا التي يتبجح بها بعض الناس. كان فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم انها جنة.

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