شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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إحباط محاولة تهريب 347 كلغ من مخدر الشيرا بميناء طنجة

2023-02-27 / 13:05
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الاثنين 27 فبراير الجاري، من إحباط محاولة تهريب 347 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم وطنية.

وحسب مصدر أمني، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة.

كما مكنت إجراءات البحث من إيقاف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 47 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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