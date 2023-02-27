برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن الكلاسيكو

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال النادي خلال البيان الرسمي الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يعاني ليفاندوفسكي من إجهاز عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وعودته تعتمد على تعافيه”.

وبحسب برنامج “الشيرنجويتو” الإسباني الشهير، فإن ليفاندوفسكي لن يشارك في لقاء الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، الخميس المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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