إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

-إفران: 35 ملم

-أسفي: 32 ملم

-الدار البيضاء: 27 ملم

-القنيطرة: 26 ملم

-مراكش: 18 ملم

-فاس، مكناس: 17 ملم

-بن جرير، بني ملال، وخريبكة: 15 ملم

-سلا: 14 ملم

-الصويرة-المطار: 13 ملم

-تيط مليل: 12 ملم

-أكادير إنزكان، وسيدي سليمان: 9 ملم

-سطات، وبن سليمان: 7 ملم

-أكادير-المسيرة، الجديدة، النواصر، و وجدة: 6 ملم

-ميدلت: 4 ملم

-طنجة، و المحمدية: 3 ملم

-تازة: 2 ملم

-كلميم، وسيدي إفني: ميليمتر واحد

-تارودانت، شفشاون، العرائش، تطوان، تزنيت، والصويرة-الميناء: أقل من ميليمتر

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