ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية الروسية

2023-02-27 / 11:02
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هبة بريس

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن واردات دول شمال إفريقيا من المنتجات النفطية الروسية سجلت ارتفاعا بعد توقف إمدادات هذه المنتجات من روسيا إلى السوق الأوروبية.

وذكرت الصحيفة، ان واردات المغرب من وقود الديزل الروسي ارتفعت في يناير الماضي إلى مليوني برميل، بعد أن كانت عند نحو 600 ألف برميل خلال العام 2021 ككل.

وبحسب بيانات شركة الأبحاث “كليبر”، تضيف الصحيفة، فإن شحنات تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى يتوقع أن تصل إلى المغرب في فبراير الجاري، مشيرة إلى وجود وضع مشابه في الجزائر ومصر وتونس.

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‫11 تعليقات

  1. شركات اخنوش هي من تشتري الغاز والبترول الروسي بثمن ارخص وتحتكر السوق وترفع في أسعار الوقود على انه ثمنها غالي جدا في الاسواق العالمية.تبريرات مثل التضخم والحرب الروسية الأوكرانية..الخ

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  3. على الشركات الموزعة أن تقوم يخفض اسعار المحروقات لان النفط الروسي يتدفق الى المغرب بكثرة …

  7. الحرب الروسية الأوكرانية هي سبب الغلاء على المواطنين والرخاء على الحاكمين…

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