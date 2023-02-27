ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية الروسية
هبة بريس
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن واردات دول شمال إفريقيا من المنتجات النفطية الروسية سجلت ارتفاعا بعد توقف إمدادات هذه المنتجات من روسيا إلى السوق الأوروبية.
وذكرت الصحيفة، ان واردات المغرب من وقود الديزل الروسي ارتفعت في يناير الماضي إلى مليوني برميل، بعد أن كانت عند نحو 600 ألف برميل خلال العام 2021 ككل.
وبحسب بيانات شركة الأبحاث “كليبر”، تضيف الصحيفة، فإن شحنات تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى يتوقع أن تصل إلى المغرب في فبراير الجاري، مشيرة إلى وجود وضع مشابه في الجزائر ومصر وتونس.
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11 تعليقات
شركات اخنوش هي من تشتري الغاز والبترول الروسي بثمن ارخص وتحتكر السوق وترفع في أسعار الوقود على انه ثمنها غالي جدا في الاسواق العالمية.تبريرات مثل التضخم والحرب الروسية الأوكرانية..الخ
يجب على الدولة خفض اسعار المحروقات لان سعرها منخفض عالميا..
على الشركات الموزعة أن تقوم يخفض اسعار المحروقات لان النفط الروسي يتدفق الى المغرب بكثرة …
اين مجلس الأعلى للحسابات يجب عليه ان يدخل على خط الشركات الموزعة..
لو كان البحر المتوسط والأطلسي في المغرب بترول ونفط لبقي بثمنه المرتفع…
الحكومة أن لم تتدخل فهي تساهم في النصب ومص جيوب الشعب المقهور..
الحرب الروسية الأوكرانية هي سبب الغلاء على المواطنين والرخاء على الحاكمين…
يجب تخفيض اسعار المحروقات الى دون ما كانت من قبل ..
سرقة جيوب المواطنين حسبي الله ونعم الوكيل في اللوبيات الفاسدة..
نتمنى ان تنخفض إلى أقل من 10 دراهم ..
اللهم إنا هذا لمنكر..