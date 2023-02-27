ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية الروسية

هبة بريس

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن واردات دول شمال إفريقيا من المنتجات النفطية الروسية سجلت ارتفاعا بعد توقف إمدادات هذه المنتجات من روسيا إلى السوق الأوروبية.

وذكرت الصحيفة، ان واردات المغرب من وقود الديزل الروسي ارتفعت في يناير الماضي إلى مليوني برميل، بعد أن كانت عند نحو 600 ألف برميل خلال العام 2021 ككل.

وبحسب بيانات شركة الأبحاث “كليبر”، تضيف الصحيفة، فإن شحنات تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى يتوقع أن تصل إلى المغرب في فبراير الجاري، مشيرة إلى وجود وضع مشابه في الجزائر ومصر وتونس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0