الثلوج تنعش الفرشة المائية بإقليم إفران

ع محياوي _ هبة بريس

ساهمت التساقطات الثلجية الأخيرة و مع نهاية هذا الأسبوع الماضي في إعادة الحياة إلى عدد من الينابيع المائية التي جفت بسبب تبعات التغير المناخي، الذي أفضى إلى ندرة الأمطار السنوية بجل مناطق المملكة، مما أثر بالسلب على المخزون المائي الباطني بالعالم الجبلي.

الأمر الذي أثلج صدور الساكنة التي تعتمد على تلك “العيون” لتربية المواشي استعداداً لحلول عيد الأضحى والصيف القادم.

و في تصريح خص به ” بناصر خرموشي ” رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إقليم إفران المنتمي لحزب الحركة الشعبية لموقع ” هبة بريس ” قال أن التساقطات الثلجية سيكون لها وقع إيجابي على المناطق الجبلية والقروية بالإقليم، حيث ستساهم في إنقاذ الفرشة المائية الباطنية من جهة، وملء السدود من جهة ثانية”.

وأوضح ، أن “المغرب وصل مستويات حادة من الجفاف في المواسم الماضية”، مبرزا أن “التساقطات الثلجية متأخرة نسبيا عن موعد هطولها، حيث لم تصل بعد إلى المقدار الكافي، لكنها ستنقذ بالتأكيد جزءا من الموسم الفلاحي” بالإضافة إلى الثلوج التي تساقطت بكثافة على الإقليم.

وأضاف بأن “التساقطات المطرية تأخرت بدورها عن موعدها السنوي نتيجة الاضطرابات المناخية العالمية”.

و من جهة أخرى قال متحدث فاعل جمعوي بالإقليم تحفظ عن ذكر إسمه ، أن إقليم إفران عرف نموا سريعا بفضل عامل الإقليم الذي يعتبر من أجود العمال الذين تم تعيينهم على هذا الإقليم بشهادة الرأي العام، عامل ساهم بشكل كبير في الإقلاع التنموي بهذا الإقليم ، عامل يتميز بالهدوء والرزانة وخبرته الميدانية ،وأخراج ساكنتها من العزلة والتهميش في مثل هذه الظروف المناخية بفتح عدة طرقات في المناطق النائية ، وفتح فرص الارتقاء أمام شبابها ونسائها بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

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