Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-02-10 12:43:58Z | |

سعر الدجاج يواصل الانخفاض ويستقر في 16 درهما للكيلوغرام الواحد

2023-02-27 / 11:27
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد أسابيع من الغلاء في مجموعة من المواد الاستهلاكية بما فيها اللحوم بمختلف أنواعها، تدخلت السلطات الحكومية عبر سلسلة من الإجراءات الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر عدد منها.

اللحوم البيضاء و بالأخص الدجاج، شهد سعر بيعه للعموم انخفاضا ملموسا حيث و بعدما تجاوز عشرون درهما للكيلوغرام الواحد قبل أيام عاد اليوم ليستقر في 16 درهما.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من محلات بيع الدجاج بالدار البيضاء، فقد انخفض سعر الدجاج ليتراوح بين 16 و 17 درهما، و قد يشهد انخفاضا آخر في قادم الأيام حسب ما أكد عدد من المهنيين بسبب تفاوت قيمة العرض و الطلب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زاكورة: أساتذة التعاقد يسلمون النقط وعودة الهدوء لقطاع التعليم

زاكورة: أساتذة التعاقد يسلمون النقط وعودة الهدوء لقطاع التعليم

2023-02-27 / 13:20
Photo of إحباط محاولة تهريب 347 كلغ من مخدر الشيرا بميناء طنجة

إحباط محاولة تهريب 347 كلغ من مخدر الشيرا بميناء…

2023-02-27 / 13:05
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-27 / 11:38
Photo of الثلوج تنعش الفرشة المائية بإقليم إفران

الثلوج تنعش الفرشة المائية بإقليم إفران

2023-02-27 / 10:49
Photo of التساقطات المطرية تفضح عورة البنيات التحتية بخريبكة

التساقطات المطرية تفضح عورة البنيات التحتية بخريبكة

2023-02-27 / 10:11
Photo of تزوير وثائق طلبات “الفيزا” تجر 6 أشخاص للاعتقال بالراشيدية

تزوير وثائق طلبات “الفيزا” تجر 6 أشخاص للاعتقال بالراشيدية

2023-02-27 / 10:01
Photo of سلطات أزرو تنقذ سيدة حامل احتجزتها الثلوج بتمحضيت

سلطات أزرو تنقذ سيدة حامل احتجزتها الثلوج بتمحضيت

2023-02-27 / 09:52
Photo of طقس الاثنين.. قطرات مطرية وثلجية بهذه المناطق

طقس الاثنين.. قطرات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-27 / 09:09
Photo of النقابة الوطنية للتعليم تتواصل بالجديدة حول مضامين اتفاق 14 يناير

النقابة الوطنية للتعليم تتواصل بالجديدة حول مضامين اتفاق 14…

2023-02-26 / 23:20
Photo of أمن زايو يوقف خمسيني متورط في إعداد مصنع سري لصناعة “الماحيا”

أمن زايو يوقف خمسيني متورط في إعداد مصنع سري…

2023-02-26 / 23:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق