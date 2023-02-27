سعر الدجاج يواصل الانخفاض ويستقر في 16 درهما للكيلوغرام الواحد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أسابيع من الغلاء في مجموعة من المواد الاستهلاكية بما فيها اللحوم بمختلف أنواعها، تدخلت السلطات الحكومية عبر سلسلة من الإجراءات الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر عدد منها.

اللحوم البيضاء و بالأخص الدجاج، شهد سعر بيعه للعموم انخفاضا ملموسا حيث و بعدما تجاوز عشرون درهما للكيلوغرام الواحد قبل أيام عاد اليوم ليستقر في 16 درهما.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من محلات بيع الدجاج بالدار البيضاء، فقد انخفض سعر الدجاج ليتراوح بين 16 و 17 درهما، و قد يشهد انخفاضا آخر في قادم الأيام حسب ما أكد عدد من المهنيين بسبب تفاوت قيمة العرض و الطلب.

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