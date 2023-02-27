حديقة عين السبع تؤجج الخلافات بين أعضاء مجلس الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت حدة الخلافات داخل مجلس مدينة الدار البيضاء تتصاعد بالرغم من محاولة عمدة المدينة نبيلة الرميلي التدخل لتذويبها و تخفيف حدتها.

مظاهر الخلافات بدت واضحة في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس المدينة بخصوص دورة فبراير، حيث ظهر الانشقاق داخل الأغلبية المكونة للمجلس فضلا على المعارضة التي و رغم ضعفها البين من حيث العدد غير أنها بدأت تشكل نوعا من القلق داخل أوساط المجلس.

و تفجرت الخلافات بسبب تسعيرة حديقة عين السبع و تحديد ثمن ولوجها الذي لم يرق لعدد من أعضاء الأغلبية و المعارضة على حد سواء حيث طالبوا بتخفيضها رغم معارضة فئة أخرى، قبل أن تتدخل الرميلي للتأكيد على أن موضوع التسعيرة سيعاد فيه النظر.

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