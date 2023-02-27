أمستردام تحظر تدخين الحشيش والماريغوانا في الأماكن العامة

هبة بريس - وكالات

بعد اتخاذ إجراءات صارمة في وسط المدينة بشأن تأجير العقارات عبر منصة “إير بي إن بي”، وعلى دخول الحافلات السياحية، وعلى الجولات الارشادية في حي البغاء، ترغب أمستردام حاليا في تقليل فرص تدخين مخدر الحشيش (القنب) أو الماريغوانا في الأماكن العامة، في محاولة منها لتحسين نوعية الحياة بالنسبة للسكان المحليين.

ولن يُسمح بعد للسائحين وللسكان المحليين بتدخين الماريغوانا في الأماكن العامة بالمناطق التاريخية في أمستردام اعتبارا من منتصف ماي، حيث يسعى المسؤولون الهولنديون إلى الحد من الآثار السلبية لتدفق السياح.

وفي إطار إضفاء المزيد من التغييرات، يجب أن تُغلق المطاعم في وقت مبكر، وأن تتوقف بائعات الهوى عن عملهن في وقت مبكر بمنطقة البغاء في فالين، بحسب ما ورد في إعلان صدر عن المدينة.

ويعد الإجراء مجرد واحد من بين العديد من الإجراءات الصادرة عن مسؤولي البلدية الذين يهدفون إلى جعل أمستردام مدينة أكثر ملاءمة للعيش على الرغم من الإقبال السياحي الضخم على المعارض الشهيرة، وممرات القناة، والماريغوانا المشروعة.

وجاء في الإعلان أن التحركات الأخيرة تهدف إلى جعل الحي أكثر أمانا وراحة للسكان، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الأجواء أثناء فترة الليل، “قاتمة جدا” في بعض الأحيان.

وتحاول أمستردام كبح السياحة الحاشدة منذ سنوات وأعلنت إجراءات إضافية في نهاية 2022.

وقضى نحو 18 مليون زائر العام الماضي ليلة واحدة على الأقل في المدينة. وبالإضافة لذلك، هناك ملايين من الزوار النهاريين.

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