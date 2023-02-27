تزوير وثائق طلبات “الفيزا” تجر 6 أشخاص للاعتقال بالراشيدية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء “شينغن”.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بكل من مدن الراشيدية وتنغير وزاكورة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، يعمل أفرادها على تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء”شينغن”، وعرضها للاستعمال مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

ووفق ذات المصدر، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الوثائق والوسائل التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية وهي عبارة عن وثائق تعريفية تحمل هويات الغير واعترافات بالدين فضلا عن مجموعة من المعدات المعلوماتية والإلكترونية ودعامات التخزين الرقمي ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي.

هذا ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

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