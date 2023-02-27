سلطات أزرو تنقذ سيدة حامل احتجزتها الثلوج بتمحضيت

ع.محياوي - هبة بريس

أكد مصدر خاص ل “هبة بريس ” أن السلطات المحلية بمدينة أزرو بإقليم إيفران جندت موارد بشرية من القوات المساعدة وعناصر من الدرك وفرق إزاحةالثلوج التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والماء لإزاحة الثلوج من الطريق خصوصا على مستوى الطريق الوطنية رقم 13.

وأشار ذات المصدر أن الثلوج على مستوى هذا الطريق قد حاصرت مستعملي الطريق مما استدعى تدخل السلطات المحلية بمدينة أزرو في النقطة الكيلوميترية المؤدية الى تمحضيت، مبرزا أن سلطات أزرو من قوات مساعدة وعناصر من الدرك الملكي وسلطات محلية تجندوا جميعهم من أجل إزاحة الثلوج من ذات الطريق لفسح المجال لمستعملي الطريق إلى مسايرة طريقهم نحو وجهتهم.

هذا وقد أفاد ذات المصدر أن سيدة حامل حاصرتها الثلوج منتصف ليلة الأحد / الإثنين على بعد أكثر من عشر كيلومتر من مركز ازرو على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 بجماعة تمحضيت .

وفور علمها بالحادث استنفذت السلطات المحلية عناصرها وآلياتها والاتجاه إلى مكان تواجد السيدة المحاصرة وتم سحبها من قبل عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بتعليمات عامل الأقليم ونقلها إلى المركز الأستشفائي 20 غشت بأزرو قصد تقديم الاسعافات الاولية إليها والاطمئنان على صحتها وصحة جنينها.

وتجدر الإشارة أن اللجنة الإقليمية لليقظة تعمل على تتبع وتنسيق عملية كافة المتدخلين لمواجهة موجة البرد حفاظا على سلامة الساكنة بالاقليم خاصة ساكنة المناطق الجبلية والنائية.

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