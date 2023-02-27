حدث في مثل هذا اليوم (27 فبراير)

أحداث في مثل هذا اليوم (27 فبراير)🧐

🕜1897 – بريطانيا تعترف بسلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي.

🕜1900 – تأسيس حزب العمال.

🕜1933 – تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق.

🕜1976 – الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية والتي تقول المغرب إنها أراضي تابعة لها.

🕜1983 – بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.

🕜1990 – إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيسًا لوزراء اليابان.

🕜1991 –

الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن رسميًا أن دولة الكويت قد تحررت من الاحتلال العراقي.

رفع علم الكويت الحرة وذلك في احتفال أقيم في وسط العاصمة إيذانًا بعودة السلطة الشرعية إلى الكويت.

🕜2004 – القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة مما يؤدي إلى إصابة 24 شخصًا بينهم نساء.

🕜2010 – وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي.

🕜2011 –

الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يستقيل من منصبه، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة.

إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا على إثر إندلاع ثورة 17 فبراير.

🕜2015 – اغتيال المُعارض الروسي بوريس نيمتسوڤ في موسكو.

🕜2019 –

الإعلان عن فوز الرئيس النيجيري مُحمَّد بُخاري بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثالثة بعد أن تفوَّق على مُنافسه عتيق أبو بكر في الانتخابات التي جرت يوم 23 فبراير 2019 وحصد ما نسبته 55.6% من الأصوات.

مقتل وإصابة العشرات في حادث اصطدام جرار قطار في محطة رمسيس بالعاصمة المصرية.

⭐مواليد في مثل هذا اليوم 27 فبراير

🕜272 – قسطنطين الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

🕜1547 – الشيخ البهائي، عالم دين وفقيه ورياضياتي وفيلسوف لبناني.

🕜1691 – إدوارد كيف، طباع إنجليزي وأول من اقترح فكرة المجلة.

🕜1897 – ماريان أندرسون، مغنية أمريكية من أصل أفريقي.

🕜1899 – تشارلز بست، عالم طبي كندي.

🕜1902 – جون ستاينبيك، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.

🕜1912 – لورانس داريل، روائي بريطاني.

🕜1929 – جيلما سانتوس، لاعب كرة قدم برازيلي.

🕜1932 – إليزابيث تايلور، ممثلة بريطانية.

🕜1937 – سمير العصفوري، مخرج مصري.

🕜1942 – روبرت غرابز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.

🕜1943 – كارلوس ألبرتو بيريرا، مدرب كرة قدم برازيلي.

🕜1950 – فاطمة الربيعي، ممثلة عراقية.

🕜1975 – كارولين خليل، ممثلة وفنانة تشكيلية مصرية.

🕜1976 – راشد رياض، لاعب كريكيت باكستاني.

🕜1978 –

معز مسعود، باحث وداعية إسلامي مصري.

كاخا كالادزه، لاعب كرة قدم جورجي.

🕜1979 – محمد الأحمد، ممثل سوري.

🕜1981 – جوش غروبان، مغني أمريكي.

🕜1983 –

كايت مارا، ممثلة أمريكية.

محمد نبوس، صحفي ليبي.

🕜1984 – ياسر المسيليم، لاعب كرة قدم سعودي.

🕜1985 – دينييار بيلياليتدينوف، لاعب كرة قدم روسي.

⭐وفيات شخصيات رحلوا في مثل هذا اليوم

🕜1930 – جوزيف رايت، لغوي من المملكة المتحدة.

🕜1936 – إيفان بافلوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.

🕜1958 – لطف علي معدل، سياسي وصحفي إيراني.

🕜1974 – نادية سيف النصر، ممثلة مصرية.

🕜1989 –

كونراد لورنتس، عالم نمساوي في علم الحيوان حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.

محمود السباع، ممثل مصري.

🕜1993 – ليليان غيش، ممثلة أمريكية.

🕜1997 – محمد عوض، ممثل مصري.

🕜2000 – الشيخ السيد سابق، داعية مصري.

🕜2006 –

أبو بكر عزت، ممثل مصري.

فرينيك بيني، لاعب كرة قدم هنغاري.

🕜2011 – نجم الدين أربكان، رئيس وزراء تركيا.

🕜2012 – ثروت عكاشة، كاتب وسياسي وعسكري مصري.

🕜2015 –

غسان مطر، ممثل فلسطيني مصري.

بوريس نيمتسوڤ، معارض روسي.

🕜2016 – فرج الله سلحشور، مخرج إيراني.

⭐أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في جمهورية الدومنيكان

أسعد الله اوقاتكم

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