لأسباب تقنية.. تأجيل انطلاق أطول رحلة لرائد فضاء عربي
هبة بريس - وكالات
أعلنت وكالة “ناسا”، عن تأجيل إطلاق مهمة “سبيس إكس كرو 6” أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، لأسباب تقنية.
وكان من المقرر أن تنطلق المهمة التي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 10:45 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلا أنه تم تأجيل الرحلة بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق الجديد ووقته في وقت لاحق.
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11 تعليقات
أعوذ بالله من الشيطان﴿يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذوا مِن أَقطارِ السَّماواتِ وَالأَرضِ فَانفُذوا لا تَنفُذونَ إِلّا بِسُلطانٍ﴾ [الرحمن: 33]
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
لماذا لا يوجد مغامرون عرب
ناسا عالمية ليس لها منافس
عربي وافتخر
العرب في تطور
خير ان شاء الله
العرب قلة من القليل في هذا المجال
العرب متأخرون في كل شيء
اللهم انصر المسلمين
نريد.رأية رائدين مغاربة