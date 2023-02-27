لأسباب تقنية.. تأجيل انطلاق أطول رحلة لرائد فضاء عربي

2023-02-27 / 09:30
12
هبة بريس - وكالات

أعلنت وكالة “ناسا”، عن تأجيل إطلاق مهمة “سبيس إكس كرو 6” أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، لأسباب تقنية.

وكان من المقرر أن تنطلق المهمة التي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 10:45 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلا أنه تم تأجيل الرحلة بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق الجديد ووقته في وقت لاحق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قت.يل و69 جريحا وانهيار 22 مبنى جراء الزلزال الجديد

قت.يل و69 جريحا وانهيار 22 مبنى جراء الزلزال الجديد

2023-02-27 / 12:26
Photo of زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق تركيا

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق تركيا

2023-02-27 / 10:36
Photo of أمستردام تحظر تدخين الحشيش والماريغوانا في الأماكن العامة

أمستردام تحظر تدخين الحشيش والماريغوانا في الأماكن العامة

2023-02-27 / 10:23
Photo of حدث في مثل هذا اليوم (27 فبراير)

حدث في مثل هذا اليوم (27 فبراير)

2023-02-27 / 09:29
Photo of رئيس الحكومة الأوكرانية: “المصالحة مع روسيا لن تتم قبل 100 عام”

رئيس الحكومة الأوكرانية: “المصالحة مع روسيا لن تتم قبل…

2023-02-26 / 21:19
Photo of اجتماع الأردن ينتهي باتفاق الفلسطينين و إسرائيل بوقف العنف

اجتماع الأردن ينتهي باتفاق الفلسطينين و إسرائيل بوقف العنف

2023-02-26 / 18:24
Photo of الجزائر ستعيد فتح سفارتها في كييف

الجزائر ستعيد فتح سفارتها في كييف

2023-02-26 / 14:28
Photo of الإفراج عن إسبانية مسجونة في إيران منذ نهاية 2022

الإفراج عن إسبانية مسجونة في إيران منذ نهاية 2022

2023-02-26 / 13:00
Photo of حدث في مثل هذا اليوم (26 فبراير)

حدث في مثل هذا اليوم (26 فبراير)

2023-02-26 / 10:32
Photo of مقت_ل 27 مهاجرا على الأقل في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

مقت_ل 27 مهاجرا على الأقل في غرق مركب قرب…

2023-02-26 / 09:58

‫12 تعليقات

  1. أعوذ بالله من الشيطان﴿يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذوا مِن أَقطارِ السَّماواتِ وَالأَرضِ فَانفُذوا لا تَنفُذونَ إِلّا بِسُلطانٍ﴾ [الرحمن: 33]

  12. لا زالت وكالة نازا الفضائية تكذب الكذبة وتصدقها وتجعلنا نصدقها ايضا😁😁

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق