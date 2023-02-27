طقس الاثنين.. قطرات مطرية وثلجية بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، الإثنين، بطقس بارد نسبيا و مصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والريف والجنوب الشرقي للبلاد.
كما يرتقب نزول أمطار أو قطرات مطرية فوق كل من شمال البلاد، ومناطق الأطلس، والريف وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس والريف.
وسيلاحظ أيضا نزول أمطار أخرى ضعيفة ومتفرقة بكل من وسط البلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الجنوبية و السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، والسايس وشمال الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و4 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 9 و16 درجة بالسواحل، وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 5 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى بدون أي تغيير.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.
11 تعليقات
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة لها تأثير إيجابي على الغطاء النباتي..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك..
هذه التساقطات المطرية انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
اللهم غيثا نافعا..
اللهم احفظ بلدنا وارزقنا الامن والاستقرار والغيث النافع يارب العالمين..
انتعاش كبير للمناطق الجنوبية التي لم يسبق لها ان تساقط فيه الثلج بكثافة..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
مزيدا من التساقطات المطرية يارب العالمين..
الحمد لله على امطار الرحمة والخير..
الحمد لله رب العالمين