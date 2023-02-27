طقس الاثنين.. قطرات مطرية وثلجية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، الإثنين، بطقس بارد نسبيا و مصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والريف والجنوب الشرقي للبلاد.

كما يرتقب نزول أمطار أو قطرات مطرية فوق كل من شمال البلاد، ومناطق الأطلس، والريف وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس والريف.

وسيلاحظ أيضا نزول أمطار أخرى ضعيفة ومتفرقة بكل من وسط البلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الجنوبية و السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، والسايس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و4 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 9 و16 درجة بالسواحل، وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 5 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى بدون أي تغيير.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0