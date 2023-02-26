المنتخب الوطني للتايكواندو يتألق خلال بطولة كأس الحسن الدولية بالأردن

هبة بريس- أحمد المساعد

تمكن المنتخب الوطني المغربي للتكواندو خلال مشاركته ببطولة كأس الحسن الدولية (المصنفة دولياG1)، والمقامة بالعاصمة الاردنية عمان ما بين 24 و26 فبراير الجاري من انتزاع المركز الأول في الترتيب العام والمركز الاول لفئة الإناث والمركز الثاني لفئة الذكور، وذلك بعد فوزه بستة ميداليات ذهبية و اربع ميداليات فضية إضافة إلى ميدالية واحدة برونزية.

وقد تحققت الميداليات الذهبيات الستة بواسطة كل من البطلة نزهة العسال عن وزن أقل من 49 كلغ، البطلة مريم خولال في وزن أقل من 62 كلغ، البطلة أميمة بومح في وزن أقل من 73 كلغ، ثم البطلة فاطمة الزهراء أبو فارس في وزن أكثر من 73 كلغ، إضافة إلى البطل حاتم بروحو في وزن أقل من 54 كلغ والبطل هيثم زغوثي عن وزن 74 كلغ.

في حين أن الميداليات الفضية جاءت بواسطة كل من البطلة فاطمة بنسعيد في وزن اقل من 46 كلغ، والبطلة اميمة البوشتي في وزن اقل من 53 كلغ و البطلة سناء بعيرة عن وزن اقل من 67 كلغ، والبطل فيصل سعيدي في وزن اقل من 68 كلغ، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب وصفي عبد الباسط في وزن اقل من 63كلغ.

كما تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي، خلال هذه التظاهرة الرياضية الكبرى كان تحت تأطير كل من ازروري عبد القادر و عصام الشرنوبي وبتوجيهات من المدير التقني الوطني الدكتور الحسين الباهي.

وقد تم اختتام هذا العرس الرياضي العالمي، بتوزيع الميداليات على كل المتوجات والمتوجين من طرف الامير راشد ابن الحسن وبعض الشخصيات الاخرى.

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