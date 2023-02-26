أمن زايو يوقف خمسيني متورط في إعداد مصنع سري لصناعة “الماحيا”

هبة بريس- وجدة

تمكنت العناصر الأمنية بمدينة زايو، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، من توقيف خمسيني متهم بإعداد مصنع تقليدي سري لإعداد وترويج مسكر “الماحيا” بحي “قراقشة” بالمدينة ذاتها.

وأسفرت عملية التفتيش التي أجرتها العناصر الأمنية بمنزل المعني بالأمر عن حجز كميات من المواد الأولية التي تدخل في إعداد “الماحيا”، ومجموعة من المعدات والأدوات المستعملة في تقطير هذه المادة المحظورة.

ووضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار مواجهته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0