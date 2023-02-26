النصيري يتألق و هدف الزلزولي في مرمى بونو يمنح فريقه الفوز

هبة بريس ـ رياضة

انتهت القمة التي جمعت فريق إشبيلية أمام اوساسونا بفوز الأخير بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة تألق فيها النجوم المغاربة.

و افتتح التسجيل للضيوف اللاعب دافيد غارسيا في الدقيقة 18، قبل أن يعدل نيمانيا غوديل لإشبيلية في الدقيقة 65.

ثلاث دقائق بعد هدف التعادل، تمكن اوساسونا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب فيرناندو ريغس بهدف عكسي في مرمى بونو الذي تألق بشكل لافت في هذا اللقاء.

و عدل اللاعب المغربي يوسف النصيري للفريق الأندلسي في الدقيقة 79 من المباراة، قبل أن يحسم الزلزولي الصراع لصالح أوساسونا بهدف قاتل في مرمى بونو قبل خمس دقائق من نهاية المقابلة.

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