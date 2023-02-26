رئيس الحكومة الأوكرانية: “المصالحة مع روسيا لن تتم قبل 100 عام”

2023-02-26 / 21:19
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هبة بريس ـ وكالات 

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن المصالحة بين أوكرانيا وروسيا لن تتم قبل 100 عام على الأقل.

وقال شميغال: “لا للمصالحة والتعاون، ليس في الـ100 عام القادمة. يجب على روسيا أن تتغير أولا، وأن تصبح ديمقراطية، وأن تكون منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية”.

ودعا مسؤولون أمريكيون الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إظهار استعداده للحوار من أجل إنهاء النزاع.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، معلقا على مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة، إن الجيش الروسي يعيد نشر السلام والأمان والعدل، ويجتث جذور النازية الجديدة في أوكرانيا.

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تعليق واحد

  1. منطقيا كلامه صحيح…فهذه الحرب سواء ريحتها روسيا او المعسكر الاخر فالخاسر الأكبر هي اوكرانيا ذاتها…و الخسارة عمليا تعني محو اوكرانيا عمرانيا و بشريا و به فان اعادة الأمور إلى عهدها قد تتطلب قرنا!!!

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