البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات تخطف الأضواء بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تحت شعار: “التلميذ والتلميذة في صلب الارتقاء بالرياضة المدرسية”، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وشراكة مع الجامعة الملكية للدراجات، وتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، “البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات”، برسم الموسم الدراسي 2022 /2023، والتي احتضنت مدينة الجديدة، فعالياتها على امتداد 3 أيام، خلال الفترة الممتدة من الخميس 23 وإلى غاية السبت 25 فبراير 2023.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية المتميزة، الأولى من نوعها في تاريخ الرياضات والبطولات الرياضية المدرسية بالمغرب، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51-17، سيما المشروع 11، الخاص بالارتقاء بالرياضة المدرسية، وسعيا إلى تشجيع التميز الرياضي، وتفعيلا للبرنامج السنوي للأنشطة الرياضة المدرسية.

هذا، وعرفت “البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات”، في ثاني أيامها، الجمعة 24 فبراير الجاري، تنظيم السباق الذي شارك فيه 78 تلميذة وتلميذا، تقل أعمارهم عن 18 سنة، قدموا من 10 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وكانوا موزعين على فئتي الإناث والذكور، اللتين ضمتا على التوالي 25 مشاركة في سباق 20 كيلومترا (16 دورة)، و43 مشاركا (24 دورة).

وقد كانت انطلاقة السباق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أمام قاعة الرياضات نجيب النعامي، في مدار مغلق بطول 1200 مترا، بشارع نابل، المطل على شاطئ الجديدة. حيث قطعت التلميذات المشاركات مسافة 20 كيلومترا، المخصصة لفئتهن (16 دورة)؛ فيما قطع التلاميذ المشاركون مسافة 30 كيلومترا (24 دورة).

هذا، وحظيت بالتتويج بالبطولة، في فئة الإناث، في المركز الأول، التلميذة (بوشيخة ياسمين)، من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للمحمدية، عن جهة الدارالبيضاء-سطات، وهي بطلة كانت شاركت في بطولة أفريقيا للدراجات على الطريق، التي نظمتها غانا؛ وفي المركز الثاني، التلميذة (دعاء عيسى)، من المديرية الإقليمية للتعليم بالفقيه بن صالح، عن جهة بني ملال-خنيفرة؛ وفي المركز الثالث، التلميذة (ملاك معقول)، من المديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية، عن جهة الدارالبيضاء-سطات.

وفي فئة الذكور، كان الظفر بالمركز الأول من نصيب التلميذ (أشرف الكريمي)، من المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، عن جهة مراكش-سفي، وكان حظي بالمركز الثاني في بطولة أفريقيا؛ هذا فيما ظفر بالمركز الثاني التلميذ (يحي بوركيلة)، من المديرية الإقليمية للتعليم بالعرائش، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ وحظي بالمركز الثالث، التلميذ (أسامة بوزرواط)، من المديرية الإقليمية للتعليم بسلا، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

هذا، وأشرفت السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة، مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، ومدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، والمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، ورئيسة مصلحة تتبع الأنشطة الرياضية والمدرسية بوزارة التربية الوطنية، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والمنتخبون وعدة شخصيات، على حفل توزيع الميداليات على الفائزات والفائزين، الذي واكبه ممثلو الصحافة والمنابر الإعلامية، الوطنية والمحلية.

وبالمناسبة، فقد عرفت فعاليات “البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات”، تنظيما محكما، ساهمت في إنجاحه، إلى جانب السلطات التربوية الجهوية والإقليمية، والمنظمون والمتدخلون من سلطات أمنية، ممثلة في العميد المركزي، ورئيس الهيئة الحضرية، والأمن العمومي ودوائر الشرطة لدى أمن الجديدة، والسلطة المحلية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وكذا، الهلال الأحمر، المدعم من وزارة الصحة، والذي عرف بالمناسبة، برئاسة الدكتور الصغير محمد، تعبئة 13عنصرا من أطقمه، تم توزيعهم، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، على 6 مراكز ونقاط للإسعاف والتدخل الفوري.

كما عرفت هذه التظاهرة الرياضية، في لحظة، هي تتويج من نوع خاص، بالمجهودات التي بذلتها بعض الأطر التربوية والرياضية، الذين بصموا بعطاءاتهم، الرياضة المدرسية، التي جعلوها في صلب اهتماماتهم وأولياتهم، للارتقاء بجودة المنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية، بعد الوحدة الترابية، ضمنهم الأستاذ رشيد شرويت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للجديدة.

إلى ذلك، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات، إذ تهنئ الفائزات والفائزين من تلميذات وتلاميذ الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم، فإنها تشيد بالأطقم الإدارية والتربوية والرياضية، وبجميع السلطات والمتدخلين، عن المجهودات التي بذلوها، كل من موقعه، والتي ساهمت بفعالية في التنظيم المحكم، وفي إنجاح “البطولة الوطنية الرياضية لسباق الدراجات”، هذا الاستحقاق الوطني، الذي جرت فعالياته، في دورته الأولى، بمدينة الجديدة، في أجواء رياضية وتنافسية مميزة.

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