التعادل الإيجابي ينهي لقاء السوالم و المغرب الفاسي

هبة بريس ـ رياضة

برسم الجولة الثامنة عشر، احتضن ملعب البشير بالمحمدية لقاء الشباب الرياضي السالمي و المغرب الفاسي و هو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

و سجل جبريل سيلا الهدف الأول في المباراة لصالح الفريق المضيف في الدقيقة 36، قبل أن يعدل حمزة الجناتي النتيجة للنمور بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

هذا و كان الحكم نور الدين الجعفري قد طرد اللاعب محمد علي بامعمر منذ الدقيقة 33 في الشوط الأول الأمر الذي دفع المغرب الفاسي لاستكمال باقي دقائق اللقاء و هو منقوص العدد.

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