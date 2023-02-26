التعادل الإيجابي ينهي لقاء السوالم و المغرب الفاسي
هبة بريس ـ رياضة
برسم الجولة الثامنة عشر، احتضن ملعب البشير بالمحمدية لقاء الشباب الرياضي السالمي و المغرب الفاسي و هو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
و سجل جبريل سيلا الهدف الأول في المباراة لصالح الفريق المضيف في الدقيقة 36، قبل أن يعدل حمزة الجناتي النتيجة للنمور بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 56.
هذا و كان الحكم نور الدين الجعفري قد طرد اللاعب محمد علي بامعمر منذ الدقيقة 33 في الشوط الأول الأمر الذي دفع المغرب الفاسي لاستكمال باقي دقائق اللقاء و هو منقوص العدد.
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