كمين أمني يسقط عصابة متخصصة في سرقة المحلات التجارية ببوزنيقة

2023-02-26 / 18:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهت عناصر الأمن ببوزنيقة نشاط عصابة متخصصة في سرقة المحلات التجارية بالمدينة و ضواحيها، حيث تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة.

الموقوفون في الكمين الأمني جميعهم من ذوي السوابق القضائية، و قد جرى توقيفهم بعد الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات بالكسر من داخل المحلات التجارية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب عدة عمليات للسرقة من داخل محلات تجارية بمدينة بوزنيقة ونواحيها، مكنتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم، ويتم توقيف ثلاثة منهم بمدينة بوزنيقة، فيما تم ضبط المشتبه فيه الرابع بدوار “العقبان” ضواحي مدينة بنسليمان.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في كسر الأقفال، فضلا عن حجز ملابس ومقتنيات تطابق تلك التي كان المشتبه فيهم يرتدونها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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