اجتماع الأردن ينتهي باتفاق الفلسطينين و إسرائيل بوقف العنف

هبة بريس ـ وكالات

اتفق الفلسطينيون و الإسرائيليون في اجتماع الأردن على وقف أعمال العنف و التصعيد الذي شهدته المنطقة في الأيام الأخيرة.

و حسب وكالات أنباء دولية، فقد تعهد الجانب الفلسطيني و الإسرائيلي في ختام إجتماع عقد بمدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن، اليوم الأحد، بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

و حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية فإن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف الميداني.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10