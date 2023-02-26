Palestinians run for cover from tear gas fired by Israeli security forces at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on May 10, 2021, ahead of a planned march to commemorate Israel's takeover of Jerusalem in the 1967 Six-Day War. (Photo by ahmad gharabli / AFP)

اجتماع الأردن ينتهي باتفاق الفلسطينين و إسرائيل بوقف العنف

2023-02-26 / 18:24
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هبة بريس ـ وكالات

اتفق الفلسطينيون و الإسرائيليون في اجتماع الأردن على وقف أعمال العنف و التصعيد الذي شهدته المنطقة في الأيام الأخيرة.

و حسب وكالات أنباء دولية، فقد تعهد الجانب  الفلسطيني و الإسرائيلي في ختام إجتماع عقد بمدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن، اليوم الأحد، بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

و حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية فإن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف الميداني.

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