جاريدو يعود لتدريب الوداد البيضاوي

استقرَّ الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الأحد، على تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدربًا للفريق، خلفًا للتونسي المهدي النفطي.

كان الوداد ينوي التعاقد مع باتريس كارتيرون، لكن حدث خلاف بين الطرفين بسبب رغبة المدرب الفرنسي في تسديد الوداد، قيمة فسخ تعاقده مع فريقه الحالي، الاتفاق السعودي.

وسرعان ما اتجه سعيد الناصري، رئيس الوداد، صوب جاريدو، الذي خاض تجربة قصيرة مع الوداد قبل عامين.

وسيقود المدرب الإسباني، الفريق البيضاوي، بداية من المباراة المقبلة أمام أولمبيك خريبكة بالدوري، في حين سيسدد الوداد، للتونسي المهدي النفطي ما يقرب من 60 دولار، بعد فك الارتباط معه.

وسبق لجاريدو أن قاد الرجاء في 2018 للتتويج بلقب الكونفيدرالية، علمًا بأن آخر تجربة له كانت مع الإسماعيلي المصري بداية الموسم، قبل أن ينفصل عنه.

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