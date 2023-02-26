أخنوش : استثمارات مهمة في طريقها للتنزيل بعدد من الجهات

هبة بريس - اسماعيل بويعقوبي

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ، أن جهة طنجة- تطوان الحسيمة تحتضن مشاريع كبيرة وتحضى برعاية ملكية سامية خاصة، الامر الذي جعلها قطبا اقتصاديا ثانيا بالمملكة .

وأضاف عزيز اخنوش الذي يتحدث في هاته الاثناء أمام منتخبي حزب التجمع الوطني للاحرار بمدينة طنجة، ان الاغلبية الحكومية تشتغل على البرنامج الذي تم تسطيرها في البداية، مبشرا باستثمارات ضخمة في طريقها للتنزيل بجهة الشمال وغيرها من الجهات .

واسترسل عزيز اخنوش بالقول ان الحكومة تعطي اهمية كبرى كذلك لقطاع التعليم ايمانا منها بمكانة الاستاذ الى جانب قطاع الصحة عبر التركيز على تحسين وضعية الاطباء والقطاع ككل .

وأضاف اخنوش أن الحزب قد مر من مسار الثقة الى مسار المدن ، مشددا على اهمية التنمية المحلية ، ميكدا على ضرورة التوازن ومحاربة الفساد بمايخدم مصلحة الحزب ويترجم ثقة المواطنين .

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