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توقيف حارس مؤسسة بنكية تورط في “النصب والاحتيال”

2023-02-26 / 16:40
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هبة بريس _ الرباط

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إمزورن بني بوعياش، على النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد 26 فبراير، حارسا يعمل بمؤسسة بنكية، يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة إمزورن قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بمعطيات حول استغلال المشتبه فيه لمعطيات بنكية تخص زبناء الوكالة التي يشتغل بها، خصوصا من فئة كبار السن سبق وأن تحصل عليها بطرق احتيالية وقام باستعمالها للقيام بتحويلات بنكية لصالحه، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على صور للوثائق التعريفية والبطائق البنكية الخاصة بضحاياه، فضلا عن مجموعة من الأقنان السرية الخاصة بها، علاوة على حجز وصولات ودعامات رقمية تتضمن آثارا رقمية لتحويلات مالية قام المشتبه فيه بإنجازها باستعمال عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات هذه القضية وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الأحد.

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‫10 تعليقات

  2. مشكورين الامن الوطني على مجهوداتكم الجبارة من اجل توقيف نشاطه الاحتيالي ..

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