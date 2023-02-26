تسجيل 3 إصابات جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.272.445 في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2339 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.981.4059 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.296، بينما تم تسجيل 16 حالة شفاء إضافية ليرتفع التعافي إلى 1.256.077 حالة

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