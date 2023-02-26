الطالبي العلمي : انجازات الحكومة أزعجت الخصوم السياسيين

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن نقاشا ايجابيا واسعا جرى داخل المجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للاحرار حول كيفية عقد منتدى المنتخبين الاحرار بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة.

وأضاف العلمي الذي يتحدث في هاته الاثناء أمام منتخبي حزب “الحمامة ” بمدينة طنجة ان جهة الشمال تحضى اليوم بأهمية كبيرة لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأردف العلمي أن النقاش اليوم هو كيف نتحول من مطالبين وراغبين الى فاعلين مشيرا الى أن حزب التجمع الوطني للاحرار دخل إلى الحكومة بمشروع مجتمعي على راسها تفكيك المفهوم التقليدي للمنظومة الصحية .

واسترسل العلمي بالقول ان انجازات الحكومة أزعجت الخصوم السياسيين الذين بدأوا في التشويش على الانجازات.

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