الطالبي العلمي : انجازات الحكومة أزعجت الخصوم السياسيين
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
قال الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن نقاشا ايجابيا واسعا جرى داخل المجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للاحرار حول كيفية عقد منتدى المنتخبين الاحرار بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة.
وأضاف العلمي الذي يتحدث في هاته الاثناء أمام منتخبي حزب “الحمامة ” بمدينة طنجة ان جهة الشمال تحضى اليوم بأهمية كبيرة لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأردف العلمي أن النقاش اليوم هو كيف نتحول من مطالبين وراغبين الى فاعلين مشيرا الى أن حزب التجمع الوطني للاحرار دخل إلى الحكومة بمشروع مجتمعي على راسها تفكيك المفهوم التقليدي للمنظومة الصحية .
واسترسل العلمي بالقول ان انجازات الحكومة أزعجت الخصوم السياسيين الذين بدأوا في التشويش على الانجازات.
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16 تعليقات
اسيدي وجهكم صحيح، إلا كنتو رجال قولو للمغاربة شنو هي هاد الإنجازات وبالارقام، كيفاش كان الحال قبل؟ وكفاش وللا الآن مع حكومتكم؟ لغة الخشب والعنتريات الخاوية لا تفيد مع المغاربة نسبة الفقر والبطالة تزايدت بشكل ملحوظ ولاءحة الاخفاقات طويلة يعرفها كل من استوى بها.
غريب امركم ايها الخونة. كل من لا يشاطركم اعمالكم المافيوزية اصبح يزعجكم.قضية التلاعبات بفاطورات المحروقات و الممنهجة من رئيس الحكومة, في رأيك هي مفبركة من من يعارضكم? تصرفاتكم ستؤدي بالدولة الى الكارثة لا محال. ستدفعون ثمنا غاليا بتفقيركم الشعب المغربي المغلوب عن امره. تتصرفون كأنكم ستعيشون الدهر. ان الله يمهل ولا يهمل ايها اللص العجوز.
وعن اي خصوم سياسيين تتكلم. غدا تكونون في المعارضة نفس المسرحية… على من تضحكون على أنفسكم.بالشعارات.ماذا قدمتم للمواطنين ارتفاع في الأسعار ولم تستطيعوا حتى محاورة المواطنين.
كفى ثرثرة عفنة يا تجار السياسة ،يا أكبر مخادعين للملك و الوطن و الشعب يا حزب الشؤم و التهرب الضريبي و سرقة أموال الشعب و آخر فضيحة ما قامت به شركات المحروقات من تهريب دولي عبر الحدود دون أن يتحرك ساكن إدارة الجمارك المرتشية و التي لا تحارب سوى اولاءك النساء اللاءي يتاجرن في 2000 أو 3000درهم من السلع المعيشية من أجل توفير قوت أبناءهم ،و نفس الإدارة تصبح خرساء صماء حين تدخل عصابات المحروقات على الخط و تقوم بتهريب ما يقابل الملايير من الدراهم باستعمال فواتير مزورة مما يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة قد تغنيها عن الاقتراض لدى المؤسسات الدولية ،تلك المؤسسات المرتشية و المتربصة بسيادة هذا الوطن من أجل استعباد مواطنيه.
امتى غادي نشيرو عليك بالحجر كيفما قلتي للشعب.
عندي ليك واحد الطريطوارة دقة بطلة
اذا لم تستحيي فقل ما شئت ،،، نزلتم بالسياسة الى الحضيض ، انتم أسوأ حكومة فاسدة في تاريخ المغرب
عن اي انجازات تتكلم يا يا يا هدا هل ارتفاع في الاسعار و الفقر و البطالة و الجوع هدي هيا الانجازات لهد الحكومة الفاشلة حسبي الله ونعمة الوكيل فيكم يا اصحاب الكروش المنتفخة .
اد لم تستحيي فقل ما تشاء
نعلت الله عليك يا شفار
أصمت يا كبير متهربي الضراءب
عن أي إنجازات يتكلم الرجل؟؟؟؟ عندما قالوا حكومة الكفاءات ظن المغاربة أن جميع المشاكل ستجد حلولا، لكن …. هي حكومة التبريرات كسابقاتها و العيب في الذين لا زالوا يثقون في الأحزاب المغربية. جربناهم كلهم و النتيجة، ليس في القنافذ أملس.
ترى هل من انجاز ايجابي لفائدة الوطن و المواطن يمكن ان يزعج احدا غير اعداء الوطن!!!؟؟؟؟
وايلي إلى غا معاكم الوقت زهات… كلشي خدام كلشي شبعان كلشي مزوج كلشي مفوج…قبح سعيك نتا و هاد الحكومة….أسأل الله أن يأخذ كل ظالم أخذ عزيز مقتدر
قول السيد الطالبي لا يخرج عن ثلاث احتمالات:
١-إما أن السيد الطالبي كيطنز على المغاربة
٢- أنه يتحدث عن حكومة أخرى و بلد آخر
٣- سفيه فاقد للأهلية لا يؤخذ بكلامه محمل الجد
أما عن انجازات الحكومة المغربية فلم يسبق للمغاربة أن جاعوا و تعسر عليهم توفير حاجياتهم من الخضر إلا في عهدها
لعنكم الله وكذبكم.قاتلكم الله يا لصوص افقرتم الشعب.حتى الصحافة اشتريتموها لينشروا تراهاتكم واكاذيبكم زدتهم في الأجرة باش اقولو العام زين
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