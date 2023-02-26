البرلمان العربي يرفض استعلاء البرلمان الأوروبي

2023-02-26 / 14:54
1
هبة بريس

شدد الاتحاد البرلماني العربي على رفضه نهج الوصاية والاستعلاء الذي يحاول البرلمان الأوروبي اتباعه اتجاه عدد من الدول العربية المستقلة ذات السيادة بهدف التدخل في شؤونها الداخلية وفرض وصايته عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد الاتحاد خلال مؤتمره الرابع والثلاثون المنعقد بالعاصمة بغداد يومي 25 و26 فبراير الجاري، رفضه القاطع والمطلق لجميع أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحذر الاتحاد البرلماني العربي من تبعات وعواقب تسييس ملف حقوق الإنسان أو أي ملف آخر استنادا إلى معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة أو المصداقية.

ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة 34 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنظم تحت شعار “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته “.

وتشكل مشاركة الوفد البرلماني المغربي في هذه التظاهرة البرلمانية العربية، بحسب بيان سابق لمجلس النواب، مناسبة لتبادل الخبرات وإجراء لقاءات ثنائية بما ينعكس إيجابا على مكانة المملكة المغربية إقليميا ودوليا على مستوى الممارسات البرلمانية في مختلف واجهاتها.

ويترأس الوفد البرلماني المغربي حسن بن عمر نائب رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته كلا من المستشار ميلود معصيد، عضو مكتب مجلس المستشارين وأعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني العربي عن مجلس النواب النائبة فاطمة خير والنواب لحسن السعدي وعبد الرحيم واعمرو، وعبد الرزاق أحلوش، وفيصل الزرهوني، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار الشيخ احمدو ادبدا والمستشارة فتيحة خورتال.

وتتميز هذه الدورة بمشاركة رفيعة المستوى ل 18 بلدا عربيا، شملت 14 رئيس برلمان و4 نواب رئيس، علاوة على العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن أشغال المؤتمر، اجتماعات اللجان الدائمة ويتعلق الأمر بلجان “شؤون السياسة والعلاقات البرلمانية” و”الشؤون المالية والاقتصادية” و”شؤون المرأة والطفولة”، كما يناقش المؤتمر تقارير الدورات السابقة وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ المؤتمر 32.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطالبي العلمي : انجازات الحكومة أزعجت الخصوم السياسيين

الطالبي العلمي : انجازات الحكومة أزعجت الخصوم السياسيين

2023-02-26 / 15:23
Photo of الإتحاد البرلماني العربي يثمن جهود الملك محمد السادس ويرفض التسييس الأوروبي لملف حقوق الإنسان

الإتحاد البرلماني العربي يثمن جهود الملك محمد السادس ويرفض…

2023-02-25 / 21:30
Photo of بعد تقديمها دلائل تؤكد مغربية الصحراء الشرقية ، إعلام العسكر يهاجم مديرة الوثائق الملكية

بعد تقديمها دلائل تؤكد مغربية الصحراء الشرقية ، إعلام…

2023-02-25 / 19:12
Photo of السغروشني: الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة”

السغروشني: الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى…

2023-02-25 / 13:33
Photo of خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”.. قرار راهن بتداعيات مستقبلية إيجابية

خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”.. قرار راهن بتداعيات مستقبلية…

2023-02-24 / 23:38
Photo of قرار أممي يطالب روسيا بالإتسحاب من أوكرانيا.. هكذا صوتت البلدان المغاربية

قرار أممي يطالب روسيا بالإتسحاب من أوكرانيا.. هكذا صوتت…

2023-02-24 / 20:45
Photo of مواجهات قوية منتظرة بدور الـ16 في الدوري الأوروبي

مواجهات قوية منتظرة بدور الـ16 في الدوري الأوروبي

2023-02-24 / 20:14
Photo of خبير: غموض الموقف الفرنسي يدفع المغرب للتعامل بنوع من الحيطة والحذر

خبير: غموض الموقف الفرنسي يدفع المغرب للتعامل بنوع من…

2023-02-24 / 15:27
Photo of خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر إيجابا على المغرب”

خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر…

2023-02-24 / 13:28
Photo of مجموعة العمل المالي “Gafi” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

مجموعة العمل المالي “Gafi” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

2023-02-24 / 11:45

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق