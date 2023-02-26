نشرة إنذارية .. أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

2023-02-26 / 14:11
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية محليا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة اليوم الأحد 26 فبراير وغدا الإثنين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية محليا رعدية (من 40 إلى 60 ملم)، ستهم كلا من بني ملال، والحوز، وأزيلال، وخنيفرة، اليوم الأحد من الساعة 12 زوالا وإلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم غد الإثنين.

وأضافت أن تساقطات ثلجية (من 20 إلى 50 سم) ستهم مدن إفران، وبني ملال، وأزيلال، والحوز، وخنيفرة، وصفرو، وتازة، ووارزازات، وتنغير، وبولمان وميدلت، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة 12 زوالا وإلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة السابعة صباحا.

كما ستهم رياح قوية (75/90 كلم في الساعة) كلا من ورزازات، وميدلت، وتنغير، وتارودانت، وأزيلال، والحوز، اليوم الأحد من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 23 ليلا.

ومن المرتقب أن تشمل نفس الظاهرة الجوية مدن كرسيف، وتاوريرت، وجرادة، وفكيك، ودريوش، والناظور، وبولمان، وتازة، وتنغير، ووارزازات، وميدلت، وتزنيت، وطاطا، وتارودانت، يوم غد الإثنين من الساعة الواحدة صباحا وإلى غاية الساعة 23 ليلا.

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‫11 تعليقات

  4. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله….: والله استبشرنا خيرا…بهذه الرحمة .:بدون شك ستعود علينا بالخير في ظل أزمة الماء اللتي عانيناها…:فالترشيد يبقى احسن وسيلة…:

  7. امطار مهمة نحمد الله عليها. كما نحمد الله ان مسؤولينا لايتحكمون فيها والا أصبحنا نؤدي عليها كما نؤدي في مجالات اخرى. ثانيا هذه الأمطار عرت على ضعف البنية التحتية عندنا وتقاعس بعض الجهات

  8. الحمدلله على نعمة المطر وعلى نعمة الثلج.
    الحمد لله على فضله العظيم.
    الحمد لله دائما وأبدا.

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