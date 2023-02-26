الروسي ميدفيديف يتوج ببطولة قطر للتنس على حساب موراي

هبة بريس _ رياضة

توج الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزه على البريطاني المخضرم أندي موراي في المباراة النهائية.

وفاز ميدفيديف المصنف الثاني على العالم على موراي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /4 و6 /4 في نهائي البطولة القطرية.

وحصد ميدفيديف ثاني لقب له في غضون أسبوع بعد فوزه يوم الأحد الماضي بلقب بطولة روتردام، ليقطع خطوة جديدة على الطريق نحو استعادة صدارة التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن يقفز موراي ، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، 18 مركزا في التصنيف العالمي ليتقدم للمركز الـ52.

وقال ميدفيديف الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2021، لمنصة “أمازون برايم فيديو” “كانت مباراة صعبة للغاية، سعيد بالفوز، اليوم كانت معركة كبيرة”.

وأضاف “كلانا لعب بشكل سيء في بعض الأوقات، ثم لعب كلانا بشكل رائع، وأنا سعيد بالفوز”.

وأشار “أندي واجه بعض الصعوبة أمامي، الآن ينبغي أن تتواصل المسيرة، لذا سأحاول بقدر استطاعتي

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