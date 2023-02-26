الرباط : ايداع ” دركي” السجن وأربعة موظفين بتهم ” التزوير “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بإبتدائية الرباط، ايداع ” دركي ” رفقة عونين من السلطة وضابط للحالة المدنية وموظف بمقاطعة تمارة، السجن المدني، في انتظار محاكمتهما ب ” التزوير ” .

وكانت القضية قد تفجرت فصولها بعدما إكتشفت تحريات قامت بها القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، عملية ” تزوير” في وثائق إدارية تقدم بها الدركي المعتقل للمصالح المختصة، بعد زواجه من دركية .

التحريات كشفت أن الدركي المقبل على الزواج من دركية لم يستكمل بعد خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز. وبعدها قررت القيادة العليا الدرك فتح تحقيق قضائي أسندته النيابة العامة إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني بالرباط،إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة “مياوم”، لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة بالرباط، قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.

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