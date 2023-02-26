السيسي حول بيع قناة السويس بتريليون دولار: إشاعات وأكاذيب

هبة بريس _ متابعة

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ما تردد عن بيع قناة السويس بتريليون دولار، واصفا ذلك بـ”الإشاعات والأكاذيب” .

وقال السيسي في تصريحات اليوم بمدينة الإسماعيلية خلال متابعة جهود تنمية وإعمار سيناء: “لغاية دلوقتي فيه حجم من الأكاذيب والشائعات غير طبيعي آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الشهر الماضي عن أننا بنبيع قناة السويس وفيه عرض بتريليون دولار، لكني عارف أن المصريين منتبهين ومش هيصدقوا”.

وأكد السيسي استمرار محاولات عرقلة مصر، وبالتالي هناك حاجة لوجود الوعي دائما لدى الشعب المصري، مشيرا إلى أن الوعي موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري

وأوضح أن الوعي لو لم يكن موجودا لما استطاعت الناس تحمل الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها البلاد منذ أكثر من عام، قائلا: “أنا بعترف إننا بنمر بظروف صعبة والأسعار غالية لأن ده واقع بنعيشه، لكننا لسنا سببا فيه وعارف أن فيه عبء كبير جدا على كل أسرة نتيجة التكلفة العالية اللي بنعيش بيها”.

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