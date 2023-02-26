أكادير : السجن لـ ” نصاب” استهدف وكالات كراء السيارات بمختلف المدن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بإبتدائية أكادير ، يوم أمس السبت 25 فبراير الجاري ، ايداع أحد أخطر ” النصابين ” السجن المدني بأيت ملول ، في انتظار التحقيق معه ومحاكمته بالمنسوب له .

وكانت فرقة مكافحة العصابات بأكادير خلال اليومين الماضيين، قد وضعت يدها على المشتبه فيه، بعد العشرات من الشكايات من ضحاياه وهم مالكين لوكالات كراء السيارات بمختلف المدن، وتحرير مذكرات بحث لتوقيف وتقديمه للعدالة .

وكان الموقوف قد خلف خسائر مادية كبيرة لاصحاب وكالات كراء السيارات، وكان ينهج أسلوب ” النصب” بعد كراءه لسيارات من النوع الرفيع بأسماء مختلفة، ليتوارى بعدها عن الأنظار ويقوم ببيع السيارة المكتراة بطرق ملتوية عن طريق تزوير وثائقها، أو بيعها على شكل قطع غيار.

ومن المرتقب أن يطيح توقيف ” النصاب” بالعديد من شركاءه المحتملين وتقديمهم للعدالة .

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