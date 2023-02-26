مراد المتوكل..تواصل خدمة الرياضة بالقارة الافريقية

هبة بريس

أكد الصحفي مراد المتوكل امس السبت بدكار أن اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية الدولية للصحافة الرياضية لمنطقة افريقيا ، ستواصل خدمة الرياضة والنهوض بالصحافة الرياضية بافريقيا.

يذكر أنه تم انتخاب مراد المتوكل بالاجماع ، نائبا أول لرئيس الجمعية الدولية للصحافة الرياضية لمنطقة افريقيا وذلك خلال المؤتمر السابع لهذه الهيئة ، الذي انعقد بين 23 و25 فبراير بدكار ، بمشاركة ممثلي عدد من البلدان الافريقية ضمنها المغرب.

وعبر مراد المتوكل في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء عن اعتزازه بإعادة انتخابه بالاجماع ،نائبا أول لرئيس هذه الهيأة الرياضية ، وبالثقة التي وضعت فيه من قبل كافة أعضاء الجمعية الدولية للصحافة الرياضية لمنطقة افريقيا، مؤكدا ان إعادة انتخابه هو ثمرة عمل تم القيام به طيلة الولاية السابقة، والجهود المبذولة من قبل ممثلي المغرب بالجمعية من اجل تطوير الصحافة الرياضية بافريقيا.

وقال “نحن مستعدون مرة أخرى كما دأب المغرب على ذلك لمساعدة زملائنا الصحافيين الافارقة، من اجل تعاون افضل جنوب /جنوب ينشده الجميع”، مؤكدا ان المغرب يعد نموذجا للدينامية الرياضية التي تم ارساؤها منذ سنوات طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف ان اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية الدولية للصحافة الرياضية لمنطقة افريقيا، يتعين عليها رفع العديد من التحديات ، خاصة ما يتعلق منها بتكوين الصحافيين الافارقة، مبرزا في هذا الصدد ان المملكة المغربية عبرت من خلال وزارة التواصل عن استعدادها للتعاون مع هذه الهيأة من اجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين الرياضيين الافارقة بمعاهد الصحافة بالمغرب.

وفي اعقاب هذا المؤتمر اقام سفير المغرب بالسنغال ، حسن الناصري ، حفل استقبال على شرف الصحافيين المغربيين ،مراد متوكل، وامين بيروك، عضوي الجمعية الدولية للصحافة الرياضية لمنطقة افريقيا.

وكان السنغالي عبد الله ثيام قد انتخب امس السبت في دكار، بالتوافق رئيسا جديدا للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عن منطقة إفريقيا، خلفا للنيجيري أوبي ميتشل .

وكان كل من ثيام والمتوكل المرشحان الوحيدان لرئاسة هذه الجمعية. وقرر مراد المتوكل سحب ترشيحه وتم اختياره ليكون النائب الأول للرئيس.

وتمتعت 19 دولة فقط من بين 21 دولة حاضرة في مؤتمر دكار، بحق التصويت.

وثيام هو رئيس تحرير الصحيفة اليومية السنغالية الخاصة “سود كوتيديان”، وأعيد انتخابه رئيسا للرابطة الوطنية للصحافة الرياضية السنغالية في غشت 2021.

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