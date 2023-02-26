احصائيات : الحكام يعاقبون اللاعبين ذوي البشرة السمراء أكثر من البيض

هبة بريس _ رياضة

كشفت إحصائيات أوردتها دراسة بحثية، أن حكام الدوري الإيطالي لكرة القدم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين ذوي البشرة السمراء أكثر من زملائهم ذوي البشرة الفاتحة، بحسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، السبت 25 فبراير/شباط 2023.

جاءت الدراسة من إعداد الباحثة بياتريس ماغسترو، من جامعة تورنتو الإيطالية، والباحث مورغان واك، من جامعة واشنطن الأمريكية، ونشرتها جمعية علم الاجتماع البريطانية.

استند الباحثان إلى تحليل البيانات الواردة عن موقع FootyStats وموقع WhoScored وموقع FBref، الإلكترونية، عن التدخلات والأخطاء والبطاقات المشهرة للاعبين في الدوري الإيطالي، بالقياس إلى بيانات لون البشرة من لعبة المحاكاة “مدرب كرة القدم” Football Manager التي ابتكرتها شركة Sports Interactive البريطانية، وتستخدمها الأندية المحترفة لاستكشاف اللاعبين، حيث لديها الترخيص بإعادة إنتاج صور لاعبي كرة القدم، وتصنيفهم بيانياً على أساس 20 فئة من فئات لون البشرة.

أشارت الدراسة كذلك إلى أن الحكام في الدوري الإيطالي الأول احتسبوا أخطاء على اللاعبين ذوي البشرة السمراء، بزيادة بلغت نسبتها 20% كل موسم خلال المدة من عام 2009 إلى عام 2019، مع زيادة بنسبة 11% في عدد البطاقات الصفراء، وبنسبة 16% في عدد البطاقات الحمراء.

لكن لما أقيمت المباريات في ملاعب فارغة من الجماهير خلال جائحة كورونا، تلاشى التحيز في تعامل الحكام مع اللاعبين. وبناء على ذلك، يخلص الباحثان إلى أن السلطات ينبغي لها أن تهتم بحظر المشجعين المسؤولين عن الحوادث العنصرية. وقالا أيضاً إنهما عازمان على فحص العوامل نفسها في بقية بطولات الدوري الأوروبية.

يُشار إلى أن أندية إيطالية كثيرة لديها بين مشجعيها أعداد كبيرة من أنصار اليمين المتطرف. وقد تعرض كثير من اللاعبين ذوي البشرة السمراء في الدوري الإيطالي، مثل البلجيكي روميلو لوكاكو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والإيطالي ماريو بالوتيلي، لإساءات عنصرية منتظمة. ^ تقول عربي بوست التي تناولت الموضوع _

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0