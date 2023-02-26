مطالب بالكشف عن مصير “صندوق التضامن” ضد الوقائع الكارثية

2023-02-26 / 11:20
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هبة بريس _ الرباط

وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يطالبها فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وقال بوانو أنه ” حسب مدلول القانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، فإنه يعتبر واقعة كارثية كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

وأشار أن بعض مناطق المملكة تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات وثلوج كثيفة، مما تسبب في وفيات وإصابات وأضرار في الطرق والممتلكات الخاصة، حيث تسببت في انهيار وتضرر منازل طينية بورززات وتنغير وزاكورة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن دواوير لمدة تزيد عن 72 ساعة.

وأكد أن هذه الاضطرابات الجوية خلفت ضحايا وأضرارا ترقى إلى تصنيفها كوقائع كارثية، وهو ما شهدته بعض مناطق المملكة في الأيام القليلة الماضية.

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