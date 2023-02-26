A fishing boat with migrants from North Africa arrives on the southern Italian island of Lampedusa March 7, 2011. More than 1,000 illegal immigrants escaping political turmoil in North Africa arrived on this southern Italian island in the Mediterranean during the night. REUTERS/Antonio Parrinello (ITALY - Tags: CIVIL UNREST SOCIETY)

مقت_ل 27 مهاجرا على الأقل في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

2023-02-26 / 09:58
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هبة بريس. _ وكالات

قضى ما لا يقل عن 27 مهاجرا في غرق مركبهم، فجر الأحد، قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل الإعلام محلية.

وذكرت وكالة “أنسا” الإيطالية في المقابل أن الحصيلة تصل إلى ثلاثين قتيلا، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال متواصلة غير أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة.

ونقلت رويترز عن وكالة أنباء “أدنكرونوس” قولها إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب الذي كان يحمل المهاجرين، وتم إنقاذ حوالي 50 شخص.

وذكرت “أدنكرونوس” أن القارب الذي كان ينقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان، اصطدم بالصخور قبل غرقه وسط الطقس البحر القاسي.

وذكرت وكالة “إيه جي آي” أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج، مضيفة نقلا عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ أن بين الضحايا “طفلا رضيعا عمره بضعة أشهر”.

ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.

ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.

ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.

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‫11 تعليقات

  8. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.رسالة الى جميع الشباب عدم التفكير في الهجرة عبر البحار لان الموت حتمية فيها ..

  11. مصطلح مهاجر مصلح خاطئ المهاجر هو الذي يهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في سبيل الله الان الكل أصبح مهاجر وشهيد حتى من لا يصلي لا حول ولا قوه الا بالله

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