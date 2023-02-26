تسريبات تكشف عن هوية الحارس الفائز بجائزة “الأفضل”
كشفت تقارير إخبارية عن بعض التسريبات حول الفائزين بجوائز الفيفا “الأفضل” لسنة 2022، مؤكدةً أن الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، المُتوج بمونديال “قطر 2022” رفقة منتخب بلاده، سيحقق جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية أن حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين سيستلم جائزة “The Best” خلال الحفل الذي سيُقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد غد الاثنين، في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، تيبو كورتوا، جاء ثانيًا في نتائج التصويت على أفضل حارس مرمى بالعالم، في حين حلّ حامي عرين إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو، في المرتبة الثالثة.
يُشار إلى أن ياسين بونو يعدّ المغربي الوحيد الذي سجل حضوره في القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائز “الأفضل”، بعد أن تواجد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في القوائم الأولية التي أُعلن عنها، والتي تم تقليص عدد المرشحين فيها إلى 3 أسماء عن كل فئة.
14 تعليقات
بونو أفضل منهمظ
بونو كان يحتاج الفوز بكأس العالم للفوز بها
بكل صراحه وبحيادية حالياً بونو أفضل حارس في العالم
نتمنى بونو
صراحة مارتينيز يستحقها لكن حالياً بونو أفضل منه
كورتوا في.المركز الثاني ماذا فعل
أدائه نقص مع أستون فيلا
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
أفضل حارس بالعالم هو بونو
مبولحي خير منهم برك
الشناوي أفضل حارس عربي افرقي
كرة يا بونو كرة يا بونو…. لا أنسى ركلات الترجيح المغرب إسبانيا
يجب أن يكون العدل
مارتينيز تصدى لتصديات حاسمة لعلها أخر دقيقة امام فرنسا