تسريبات تكشف عن هوية الحارس الفائز بجائزة “الأفضل”

2023-02-26 / 09:24
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هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير إخبارية عن بعض التسريبات حول الفائزين بجوائز الفيفا “الأفضل” لسنة 2022، مؤكدةً أن الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، المُتوج بمونديال “قطر 2022” رفقة منتخب بلاده، سيحقق جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية أن حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين سيستلم جائزة “The Best” خلال الحفل الذي سيُقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد غد الاثنين، في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، تيبو كورتوا، جاء ثانيًا في نتائج التصويت على أفضل حارس مرمى بالعالم، في حين حلّ حامي عرين إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو، في المرتبة الثالثة.

يُشار إلى أن ياسين بونو يعدّ المغربي الوحيد الذي سجل حضوره في القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائز “الأفضل”، بعد أن تواجد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في القوائم الأولية التي أُعلن عنها، والتي تم تقليص عدد المرشحين فيها إلى 3 أسماء عن كل فئة.

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