طقس الأحد.. نزول أمطار مصحوبة بتساقطات ثلجية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الأحد، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الريف والجنوب-الشرقي.

كما يرتقب نزول أمطار مرفوقة محليا برعد فوق كل من شمال ووسط البلاد، مناطق الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وكذا تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس، وبالريف والهضاب العليا الشرقية.

وسيلاحظ أيضا نزول أمطار أخرى ضعيفة بالسفوح الجنوبية الشرقية مع تشكل كتل ضبابية على السواحل الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالسهول الوسطى، الأطلس، الجنوب-الشرقي، شرق الواجهة المتوسطية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالسواحل وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 05 و 12 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف فوق معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا مابين المهدية وطانطان، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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