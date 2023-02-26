طقس الأحد.. نزول أمطار مصحوبة بتساقطات ثلجية
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الأحد، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الريف والجنوب-الشرقي.
كما يرتقب نزول أمطار مرفوقة محليا برعد فوق كل من شمال ووسط البلاد، مناطق الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وكذا تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس، وبالريف والهضاب العليا الشرقية.
وسيلاحظ أيضا نزول أمطار أخرى ضعيفة بالسفوح الجنوبية الشرقية مع تشكل كتل ضبابية على السواحل الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالسهول الوسطى، الأطلس، الجنوب-الشرقي، شرق الواجهة المتوسطية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالسواحل وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 05 و 12 درجة في باقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف فوق معظم أرجاء البلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا مابين المهدية وطانطان، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
13 تعليقات
امطار الرحمة والخير..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
تساقطات ثلجية كثيفة عرفتها الأقاليم الجنوبية والحمد لله..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
انتعاش لحقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد..
تساقط الثلوج والامطار سيوفر نسبة مهمة من ملىء السدود ..
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
اللهم لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يآرب العالمين..
اللهم اسقينا غيثا نافعا..
الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم رحمتك ارجو