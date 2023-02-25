تطوان..إدانة عون سلطة بالسجن النافذ بتهمة استدراج فتاة قاصر

هبة بريس - متابعة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، إدانة عون سلطة بالسجن النافذ و تأييد الحكم الابتدائي المتمثل في 4 سنوات سجنا نافذا بتهمة استدراج فتاة قاصر لم يتعد عمرها 18 سنة، وافتضاض بكارتها.

وقررت هيئة المحكمة ادانة عون السطة بعد تبين ضلوعه في هتك عرض فتاة قاصر، بعدما استدرجها من منطقة أزلا إلى مدينة المضيق، ثم قام باغتصابها داخل شقة.

المعني بالأمر كان يشتغل في منطقة ازلا حيث فر الى وجهة مجهولة مباشرة بعد ارتكابه لفعلته قبل ان يتم توقيفه وتقديمه للعدالة .

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