يستخدم في تهريب الحشيش ..خروج قارب “فانطوم” بشاطئ هوارة ضواحي طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد شاطئ “هوارة” ضواحي مدينة طنجة، اليوم السبت، خروج قارب “فانطوم”، الأمر الذي استنفر مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد دفعت الرياح القوية بالقارب الذي يتحاوز طوله السبعة أمتار الى الشاطئ ، حيث يرجح أن يكون قد تم التخلي عنه من طرف شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش او تهريب المهاجرين.

وقد جرى فتح تحقيق واسع لمعرفة الجهة التي قامت بالتخلي عن القارب في عرض البحر قيل أن يجنح للشاطئ المذكور .

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