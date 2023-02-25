اعتراض طائرة تابعة للبحرية الأميركية كاد يشعل حربا في بحر الصين الجنوبي

هبة بريس - وكالات

اعترضت طائرة مقاتلة وسفينة حربية صينيتان مجهزتان بحمولة هجومية، طائرة تابعة للبحرية الأميركية فوق بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد صراعا على النفوذ بين بكين وواشنطن.

وفق ما نشرته شبكة “سي إن إن”، فإن المواجهة حدثت الجمعة، فوق بحر الصين الجنوبي، وعلى بعد 30 ميلا من جزر باراسيل المتنازع عليها التي تحوي قواعد عسكرية، وجرى خلالها حوار متوتر بين طواقم هذه الأسلحة.

ونقل صحفيون من الشبكة، كانوا على متن طائرة الاستطلاع الأميركية، أن طيارين صينيين تواصلوا مع قائد الطائرة الأميركية، قائلين له: “لا تقترب من ذلك، أو تتحمل كل المسؤولية”.

الطائرة الصينية كانت محملة بصواريخ “جو- جو”، وعلى ما يبدو أنهم اقتربوا بدرجة تسمح لهم بالاشتباك بسهولة، ورافقت طائرة الصين الطائرة الأميركية لمدة 15 دقيقة كاملة قبل الابتعاد عنها بخروجها من المنطقة، كما رصد الصحفيون.

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