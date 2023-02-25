تراجع غير مسبوق لمياه البحر بسيدي افني ..ظاهرة طبيعية أم انحسار ؟

هبة بريس - متابعة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور توثق لتراجع غير مسبوق لمياه البحر في شواطئ مدينة سيدي إفني، بشكل أظهر قاعدة التلفريك التاريخي “سانتا كروز دي مار بيكينيا”.

ويأتي انحسار المياه على التلفريك التاريخي بسيدي افني ، بالتزامن مع تراجع البحر في عدة دول عالمية منها ايطاليا وسواحل فلسطين وتركيا.

وفي تعليقه على الموضوع، قال رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، إن “انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، ومرتبطة بحركة المد والجذر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض”.

ويذكر أن تيلفريك سيدي إفني هو أول تيليفيريك أحدث في شمال إفريقيا سنة 1962 ، و كان يطلق عليه اهل المنطقة إسم “سانتا كروز دي مار بيكينيا” خلال الحقبة الإسبانية (1860-1969).

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