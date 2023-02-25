تراجع غير مسبوق لمياه البحر بسيدي افني ..ظاهرة طبيعية أم انحسار ؟
هبة بريس - متابعة
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور توثق لتراجع غير مسبوق لمياه البحر في شواطئ مدينة سيدي إفني، بشكل أظهر قاعدة التلفريك التاريخي “سانتا كروز دي مار بيكينيا”.
ويأتي انحسار المياه على التلفريك التاريخي بسيدي افني ، بالتزامن مع تراجع البحر في عدة دول عالمية منها ايطاليا وسواحل فلسطين وتركيا.
وفي تعليقه على الموضوع، قال رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، إن “انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، ومرتبطة بحركة المد والجذر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض”.
ويذكر أن تيلفريك سيدي إفني هو أول تيليفيريك أحدث في شمال إفريقيا سنة 1962 ، و كان يطلق عليه اهل المنطقة إسم “سانتا كروز دي مار بيكينيا” خلال الحقبة الإسبانية (1860-1969).
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10 تعليقات
نفس الموضوع الذي حصل مع أقوام سابقة هناك ضواهر ومعجزات تظهر ليبين الله عز وجل للناس كي يستيقظوا ويتوبو ومن تم يخرج من يبرر هذه المعجزات علئ أنها لا شيء تحصل كل سنة لم نرها حصلت قط نفس القصة تكرر مثل أقوام خلت حتئ يأتي الهلاك
اللهم لطفك وعفوك ورضاك يا الله نستغفرك ونتوب اليك..
تراجع بمياه البحر في كل دولة تقريبا هل هو امر طبيعي ام ماذا ؟! ..
على المتخصصين في علم البحار التدخل لتفسير هاته الظاهرة..
اللهم الطف بنا واعفو عنا جميعا..
هاته الظاهرة وقعت وراء زلزال الذي وقع في تركيا وسوريا ..
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ..
هل الأمر يتعلق بتسونامي ..
ظاهرة لم يسبق لها ان وقعت من قبل ..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمغفرة. ونعوذ بك من موت الغفلة واحفظ بلاد المسلمين والاسلام..